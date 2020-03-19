“الصحة العالمية”: لا يوجد شخص آمن من “كورونا” حتى الشباب

بكين- أكد رئيس بعثة منظمة الصحة العالمية فى الصين بروس أيلوارد، الذى قاد فريق تقييم تفشي المرض في الصين، إنه “لا يوجد شخص آمن من الفيروس القاتل”، محذراً من أن الشباب والأصحاء ما زالوا يموتون بسبب فيروس كورونا.

وقال بروس أيلوارد، الذي قيم الوباء في الصين، إن هناك عددا ينذر بالخطر من الشباب الذين عانوا من مضاعفات المرض، مضيفاً أن “أشخاصًا لا تتجاوز أعمارهم 30 عامًا يموتون من الفيروس الذي يهدد الحياة”.

واضاف عندما يواجه الجسم عدوى جديدة، فإنه يبني استجابة مناعية يمكن تنشيطها في المرة التالية التي يصابون بها، لكن مع فيروس جديد مثل كورونا المستجد، لا أحد لديه الأجسام المضادة اللازمة لمحاربته.

وبين ان هذا يعني أن أي شخص يمكن أن يمرض، حتى لو كان يبدو بصحة جيدة أو يمر كل شتاء دون أن يتأثر بالإنفلونزا أو نزلات البرد.

وقال الدكتور أيلوارد في مؤتمر في وقت سابق من هذا الشهر “أود أن اؤكد أن هناك الكثير من الأشخاص في الثلاثينيات والأربعينيات والخمسينيات من العمر يموتون أيضًا”.

وأوضح “كان لدى الأشخاص الذين يعانون من حالات مرضية مصاحبة نسبة أعلى بكثير من الموت بسبب المرض، ولكن في معظم الناس لم يكن هناك منبهات أخرى تشير إلى أنهم يمكن أن يموتوا بالفيروس”.

وحذرت طبيبة الطوارئ البلجيكية إيجناس ديماير، أنه لا يوجد أحد يمكن أن يحتمي من الإصابة بالفيروس، حيث قالت لمحطة الإذاعة البلجيكية بي آر تي، إن لديهم عددًا قليلاً من المرضى المسنين، وعددا أكثر من أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و 50 عامًا “يتأثرون بشدة بالفيروس”.

وقالت “إنهم جميعا لديهم نفس الشكاوى، لقد مرضوا لمدة أسبوع وبقوا في المنزل مصابين بالإنفلونزا، ثم أصيبوا بالسعال الجاف وضيق التنفس.

وقال برايان أوليفر، خبير الأمراض المعدية التنفسية، بأن الوفيات بين الشباب تميل إلى أن تكون أعلى في الصين من بقية العالم”.

وأشار إلى أن ما حدث في الصين لا يبدو أنه يتم بنفس الطريقة في مكان آخر، من حيث كون الشباب عرضة للإصابة ، يبدو أنه يحدث كثيرًا في الصين ولكن ليس كثيرًا في مكان آخر ”. -(بترا)