الصحة العراقية تعلن شفاء 15 مصابا بالكورونا

بغداد – اعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم الثلاثاء، شفاء 15 مصاباً بفيروس كورونا المستجد.

وقال المتحدث الرسمي ل‍وزارة الصحة سيف البدر، إن المؤسسات الصحية العراقية، أكدت شفاء 15 حالة لأشخاص ثبت إصابتهم ب‍فيروس كورونا المستجد قبل دخولهم الحجر الصحي، مشيرا الى أن جميع الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء بدلالة النتائج المختبرية غالبيتهم من العاصمة بغداد بالإضافة الى أربعة من كركوك.

يذكر أن آخر إحصائية سجلت وزارة الصحة العراقية للمصابين بفيروس كورونا بلغت 67 مصابا. -(بترا)