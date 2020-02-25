“الصحة”: الفحوصات أكدت عدم إصابة الموظفة الصينية بفيروس كورونا

عمان- الغد- أكد مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية مسؤول ملف الكورونا في وزارة الصحة،الدكتور عدنان إسحق، أن الموظفة الصينية التي تعمل في أحد فنادق البترا غير مصابة بفيروس كورونا الجديد.

وأوضح إسحق، في بيان صحفي، تعقيبًا على ما تم تداوله ليلة أمس على بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول نقل سيدة صينية تعمل في البترا إلى عمان لفحصها، أن السيدة الصينية دخلت الأردن قادمة من بلد عربي وليس من أي من الدول المنتشر بها المرض بشكل كبير.

وتابع أنه ولغايات وقائية ولكون السيدة سبق وأن زارت الصين خلال الشهر الماضي وتعاني من بعض أعراض الإنفلونزا العادية تم فحصها للتأكد من عدم إصابتها بالفيروس.

وقال إن نتائج الفحوص المخبرية التي أجرتها الوزارة ليلة أمس وصباح اليوم أكدت عدم إصابة السيدة الصينية بفيروس كورونا.

وشدد إسحق على أهمية اتباع سبل الوقاية من المرض، واستقاء المعلومات حول المرض من مصادرها الرسمية ممثلة بوزارة الصحة.