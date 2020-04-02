الصحة الفلسطينية تثمن المساعدات الأردنية لمواجهة كورونا

رام الله- ثمنت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي كيلة، الدعم الأردني المتواصل للشعب والقضية الفلسطينية على كافة الصعد وفي مختلف المجالات، سيما على صعيد إمداد الحكومة الفلسطينية بالمساعدات الطبية وعلى رأسها عقار “هيدروكسي كلوروكوين” المصنع في الأردن.

وقالت الوزيرة لمراسل (بترا) في رام الله، إن التجربة الأردنية في مواجهة فيروس كورونا رائعة ورائدة، وشكلت نموذجا ليس فقط في الوطن العربي لإتباعه وإنما للعالم أجمع.

واضافت إن التنسيق مع الجانب الأردني في أعلى المستويات لمواجهة هذا الوباء الخبيث، معربة عن شكرها للأردن ملكا وحكومة وشعبا لما قدموه من استضافة ورعاية وعلاج، للمحجورين الفلسطينيين في فنادق البحر الميت قبل دخولهم للأراضي الفلسطينية والتأكد من سلامتهم.-(بترا)