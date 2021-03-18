“الصحة”: المناعة الكاملة تحصل بعد مضي أسبوعين من تلقي المطعوم

عمان- اكد مساعد الامين العام للرعاية الصحية الاولية في وزارة الصحة الدكتور غازي شركس ان المناعة الكاملة لا تحصل من تلقي المطعوم الا بعد مضي اسبوعين فأكثر من تلقي الجرعة الثانية.

وبين الدكتور شركس في حديثه لوكالة الانباء الاردنية (بترا) ان المطعوم يكسب من يتلقاه مناعة لـ 6 اشهر على الأقل ويعطي لمن يمر عليه 3 اشهر على الأقل من الاصابة بالفيروس مع امكانية إعطائه لمن اصيب وتعافى.

واشار الدكتور شركس ان من يتلقى المطعوم لن يكون معديا لمن حوله ولكن عليه الالتزام بالكمامة والتباعد و لا حاجة لاستعمال المكملات الغذائية كالفيتامينات بعد تلقي المطعوم.

واكد الدكتور شركس انه لا يوجد موانع لأخذ المطعوم الا الحساسية الشديدة لمكونات المطعوم وهي نادرة جدا و ان المطعوم يعطى للجميع باستثناء من هم دون 18 سنة والحوامل والمرضعات ومن يخططن للحمل.

ونوه الى ضرورة الفحص لكل من خالط مصابا بفيروس كورونا او يشعر بأعراض تجعله يشك بأنه مصاب وعليه عزل نفسه فورا واجراء فحص pcr. -(بترا )