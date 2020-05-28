“الصحة النيابية” تشيد بتوصيات وزارة الصحة حول دور العبادة

عمان- الغد- اشادت لجنة الصحة النيابية بتوصيات وزارة الصحة المتضمنة فتح دور العبادة من مساجد وكنائس.

ودعت ” الصحة النيابية ” في البيان الصادر عنها اليوم الخميس المصلين الى اتباع كافة التعليمات والارشادات التي حددتها الجهات المختصة سيما التباعد وحث المصلين على جلب سجادات الصلاة الخاصة بهم من المنزل بالإضافة الى وضع الكمامة.

كما وحذرت من فتح المقاهي لافتة الى انه في حال فتحها سيتم استخدام الارجيلة باعتبارها احدى المصادر الرئيسة الناقلة للعدوى علاوة على استخدام المرافق في المقاهي ما يقلل من صعوبة السيطرة على فرض سبل السلامة العامة.

وجددت اللجنة تحذيرها من فتح الصالات الرياضية مبينة انه من الصعوبة لعب الرياضة مع وضع الكمامات لأنه بذلك يؤذي الشخص الذي يمارس الرياضة مع حاجة الجسم لتلقي كميات كبيرة من الاكسجين بينما مع وجود الكمامات سوف يؤدي الى اعادة استنشاق هواء الزفير الذي يحتوي على كمية كبيرة من ثاني اكسيد الكربون ما يضعنا امام امرين اما الاضرار بصحة الانسان الممارس للرياضة او الاضرار من ناحية نقل العدوى.

ودعت لجنة الصحة النيابية في ختام بيانها وزارة الصحة بإصدار توصيات بقطاعات اخرى تمس الامن الغذائي والعلاجي للمواطنين.