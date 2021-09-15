الصحة النيابية تناقش اليوم حادثة وفاة “طفلة البشير”

عمان– تعقد لجنة الصحية والبيئة النيابية، اليوم الأربعاء، اجتماعاً لمناقشة حادثة وفاة طفلة في مستشفى البشير.

وقال مدير مستشفيات البشير الدكتور عبدالمانع السليمات إن لجنة التحقيق الداخلية التي شكلت للوقوف على تشخيص حالة الطفلة “لين” خلصت إلى إدانة 5 أطباء بالتقصير في التشخيص الأولي للحالة.

وأكد في حديث لـ”هلا أخبار” الثلاثاء، أن وزير الصحة الدكتور فراس الهواري شكّل لجنة تحقيق حيادية تتكون من أطباء جراحة في الجامعة الهاشمية، مبينا أنها باشرت عملها اليوم.

وقال إن إدارة المستشفى تنتظر انتهاء عمل اللجنة الحيادية وصدور نتائجها وتوصياتها التي سترفع ونتائج لجنة التحقيق الداخلية إلى وزير الصحة لاتخاذ القرار المناسب.

من ناحية أخرى، تلتقي لجنة فلسطين النيابية وزير الزراعة الفلسطيني والوفد المرافق له، كما تزور اللجنة سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.-(هلا اخبار)