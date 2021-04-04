الصحة: بدء إعطاء لقاح “سبوتنيك ڤي” للمواطنين

عمان – قال مدير برنامج التطعيم الوطني في وزارة الصحة الدكتور كامل أبو سل، إن الوزارة بدأت باعطاء المطعوم الروسي “سبوتنيك ڤي”، اليوم الأحد للمسجلين عبر المنصة.

وأضاف أبو سل في حديث له عبر برنامج الوكيل عبر “راديو هلا”، أن وزارة الصحة بدأت بفئة جديدة من الاعمار في العاصمة عمان تقل عن 60 عاماً.

وأشار الى أن الأشخاص المسجلين على المنصة وأعمارهم تفوق 45 عاماً ستصلهم رسائل قريبا لأخذ مطعوم كورونا.

وأوضح أن العديد من فئات الأعمار أخذوا لقاح كورونا في المحافظات الأخرى.

وبين أن مساء اليوم الأحد ستصل دفعة جديدة من مطعوم فايزر الى المملكة، ودفعة أخرى من المطعوم الصيني غداً الاثنين.

وفي السياق، أوضح ابو سل أن الوزارة تتقيد بتعليمات الشركات المصنعة للقاحات كورونا حول مواعيد الجرعتين للقاح، سواء فايزر أو أسترازينكا.

ولفت إلى أن نحو 60 – 70% من الأشخاص يحضرون للتطعيم ممن أرسلت لهم رسائل لتقلي اللقاح يومياً.-(هلا اخبار)