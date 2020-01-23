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“الصحة” تؤكد خلو الأردن من فيروس كورونا الذي ظهر في الصين

منذ 6 دقائق
فيروس كورونا

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عمان-الغد- أكدت وزارة الصحة خلو الاردن من الفيروس الجديد كورونا الذي ظهر مؤخرا في الصين.
وبين مساعد الامين العام للرعاية الصحية الأولية الدكتور عدنان اسحق بان الوزارة على استعداد تام ولديها خطة متكاملة في التعامل مع أي إصابة تدخل الاردن عبر المداخل الحدودية والمطارات.
وأشار الدكتور اسحق بان الفيروس جديد ولم تكتشف طريقة العدوى لغاية الآن، إلا أنه بناء على المعلومات المتوفرة حاليا يرجع إلى الإصابات بين البشر نجمت عن طريق مخالطة حيوانات مصابة بالفيروس ولا يوجد حقائق حتى الآن لانتقال الفيروس من انسان الى اخر بشكل مباشر.

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