“الصحة” تؤكد خلو جميع المشاركين ببطولة الملاكمة من الإصابة بـ “كورونا”

عمان- أكدت اللجنة المحلية المنظّمة لبطولة الملاكمة المُؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 عن قارتي آسيا وأوقيانوسيا، والتي ستقام بعمّان خلال الفترة 3 إلى 11 آذار الجاري، أن جميع المشاركين في البطولة من دول شهدت انتشاراً للمرض خضعوا لفحوصات أكدت خلوهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

كما أكدت اللجنة التابعة للجنة الأولومبية الأردنية، التزامها التام بإجراءات السلامة والاحتياطات الصحية الاحترازية الصادرة عن وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، وذلك حسب ما ورد في التقرير اليومي لوزارة الصحة حول التعامل مع فيروس كورونا.

وشددت الوزارة في تقريرها، على أنه لم يتم تسجيل إي إصابة بالفيروس في المملكة حتى اليوم، فيما بلغ عدد الحالات الموجودة حالياً بالحجر الصحي، والتي وصلت إلى الأردن من مناطق ينتشر فيها الفيروس؛ 43 حالة، 11 حالة حجر جديدة، كما بلغ العدد الكلي للحالات التي أُدخلت الحجر الصحي ثم غادرته بعد قضاء 14 يوماً وثبوت عدم إصابتها بالفيروس 204 حالات.

وأكدت وزارة الصحة استكمال نقل المتواجدين في الحجر الصحي في مستشفى الوبائيات – إدارة مستشفيات البشير إلى الفندق الذي استأجرته ليكون موقعاً مخصصاً للحجر، مؤكدة أن تكلفة الإقامة فيه على نفقة وزارة الصحة، وأنه تم عزل الفندق طبياً بشكل كامل ويتوفر فيه فريق طبي.

ونفت وجود أي حالات إصابة أو اشتباه بالإصابة بالفيروس المستجد في مستشفى المركز العربي بعمان، ونوهت لخطورة الإشاعات وأهمية استقاء المعلومة من مصدر رسمي، وذلك عقب تداول تسجيل صوتي لسيدة تدعي انتشار حالات إصابة بالمركز العربي.

ونصحت الوزارة بتجنب الاتصال المباشر مع أي شخص تظهر عليه أعراض أمراض الجهاز التنفسي مثل السعال والعطس، وضرورة غسل اليدين بالماء والصابون بانتظام، وتغطية الفم والأنف عند السعال. (بترا)