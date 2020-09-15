“الصحة” تبدأ باستقبال الممرضين المرشحين للتعيين

عمان- الغد- بدأت وزارة الصحة اليوم باستقبال المرشحين من حملة شهادة بكالوريوس التمريض الذي تم اختيارهم وفقا لعلامة الامتحان التنافسي، لاختيار الاعداد المطلوبة لديها لتغطية احتياجات المستشفيات من الكوادر وسد النقص في بعض المواقع الصحية.

وستكون المقابلات الشخطية للمرشحين من الممرضين القانونيين في كلية رفيدة الأسلمية الكائنة في الرصيفة / ياجوز بالقرب من مستشفى الأمير فيصل بن الحسين خلال ابتداء من اليوم 16/9/2020 وتنتهي بتاريخ 17/9/2020 من الساعة الثامنة صباحا ولغاية الساعة الثالثة بعد الظهر.

وتدعو الوزارة المرشحين المرفقة اسمائهم والمنشورة على موقع الوزارة الرسمي (المركز الاعلامي) www.moh.gov.jo الحضور في الموعد والمكان المحددين مصطحبين معهم البطاقة الشخصية سارية المفعول واحضار قلم حبر ازرق جاف، مع ضرورة التقيد بالشروط الصحية والسلامة العامة بارتداء الكمامة والقفازات والالتزام بالتباعد الاجتماعي وتحميل تطبيق أمان والالتزام، منوهة الى من يتخلف عن الحضور يعتبر مستنكفا.