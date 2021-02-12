“الصحة” تبدأ عقد الامتحان التنافسي لـ1263 طبيبا

عمان-الغد- بدأت وزارة الصحة الامتحان التنافسي بمشاركة 1263 من الاطباء العامين للالتحاق في برامج الإقامة للاختصاصات الطبية في مستشفيات الوزارة.

ونظمت الوزارة من خلال مديرية التعليم وتطوير الموارد البشرية الامتحان التنافسي بالتعاون مع الجامعة الهاشمية في قاعاتها المحوسبة إلكترونيا والمهيأة بالظروف والتجهيزات المناسبة لسيرها بيسر وسهولة مع تطبيق شروط السلامة العامة للطلاب والكوادر على حد سواء بالوقاية بلبس الكمامة والتباعد الجسدي إذ تم عقد الامتحان على جلستين بواقع 625 طبيب لكل جلسة.

وبينت مديرة مديرية التعليم وتطوير الموارد البشريه الدكتورة رهام الحمود أن اعداد الأطباء المشاركة في الامتحان سيصار إلى توزيعهم حسب احتياجات المستشفيات لتعزيز النقص الحاصل في بعض الاختصاصات الطبية من خلال برامج إقامة ذو مستوى متقدم وباشراف اخصائيون ذو كفاءة عالية.

وفي السياق ذاته فقد شارك في المراقبة والاشراف على أداء سير الامتحان 225 من إداريين وفنيين واطباء من الوزارة توزعت على جلستين تمثالا لتطبيق السلامة الصحية والوقاية.