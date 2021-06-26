“الصحة” تبين تفاصيل الإصابات بحادثي سير منفصلين في الزرقاء



عمان-الغد- عاد أمين عام وزارة الصحة الدكتور محمود زريقات اليوم السبت مصابي حادثي الزرقاء في مستشفى الزرقاء الحكومي الجديد، والذين أحضروا الى المستشفى جراء حادثي سير منفصلين منتصف الليلة الماضية وفجر اليوم.

واطمأن الزريقات خلال الزيارة على المصابين والتقى مدير مستشفى الزرقاء الحكومي الجديد الدكتور محمود دولة والأطباء المشرفين على حالة المصابين، وأوعز بتقديم خدمات الرعاية الصحية الكاملة لهم.

من جهته، بين مدير المستشفى الدكتور محمود دولة أن المستشفى استقبل 27 حالة اصابة نتيجة حادثي سير منفصلين الليلة الماضية وفجر اليوم، حيث جرى ادخال 19 حالة ذكور و8 حالات اناث.

واوضح أن 3 حالات من الحالات المدخلة تم ادخالهم الى غرف العناية الحثيثة حيث كان التقرير الأولي يفيد بأن حالتين منهم سيئة وحالة واحدة حرجة.

وبين أن أحد الحالات الثلاثة لديه كسور بالجمجمة، وتم اجراء عملية جراحية له من قبل طبيب استشاري جراحة الدماغ والأعصاب وحالته العامة الآن مستقرة.

وأضاف أن حالة أخرى من الحالات الثلاثة هو طفل عمره 7 سنوات كان لديه نزيف داخلي، وتم اجراء عملية جراحية استكشافية له، وحالته العامة الآن مستقرة. أما الحالة الثالثة فهي فتاة عمرها 13 سنة ولديها كسر بالجمجمة وكسر بالحوض وكسر في عظمة العين وهي على جهاز التنفس الاصطناعي تحت المراقبة، وحالتها العامة حرجة.

ولفت الدكتور محمود دولة أن باقي الحالات وعددها (24) أدخلت إلى الأقسام للمراجعة، والحالة العامة لهم حسنة ولا يتوقع وجود مضاعفات، وخرج منهم 3 حالات.