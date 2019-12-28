“الصحة” تتابع شكاوى حول عدم التزام كوادر مستشفى الكرك بالدوام

عمان-الغد- وجه الدكتور سعد جابر، وزير الصحه السبت، فريقا من الوزارة، برئاسة الدكتور حكمت ابو الفول، الأمين العام للوزارة، وبشكل مستعجل لزيارة مستشفى الكرك الحكومي، وبالتنسيق مع النائب الدكتور محمد العتايقه، رئيس لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب، وذلك للوقوف على على شكاوى المواطنين التي وردت للوزارة وعدم التزام الكوادر بالدوام الرسمي، مما شكل ذلك تقصير في تقديم الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين في محافظة الكرك.

وتفقد الفريق سجلات الدوام الرسمي للكوادر المناوبة بالمستشفى وتدقيقها مع الواقع، للوقوف ،على التزام الكوادر المناوبة بالدوام الرسمي وتقديم الخدمة الطبية للمراجعين واستمع الفريق إلى ملاحظات ومطالب المواطنين الحضور، وقد تم تدوين المطالب وشكاوى المواطنين، بموجب تقرير سيتم رفعه إلى وزير الصحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق من يثبت تقصيره بأداء الواجب، وتقديم الخدمة الطبية للمراجعين، وعدم التزامه بالدوام الرسمي.

من جانبه، أكد الدكتور أبو الفول، بأنه لن يتم التهاون في تطبيق أشد العقوبات بحق كل من يقصر في أداء الواجب، وعدم الالتزام بالدوام الرسمي.