الصحة تتسلم معدات طبية من الجمعية السورية الأميركية

عمان-الغد- تسلمت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، من الجمعية الطبية السورية الأميركية (سامز) 4 شاشات لمراقبة العلامات الحيوية.

وقال ممثل (سامز) في الأردن أسامة عبد الرازق إن التضامن في هذه الظروف الصعبة، هو الطريق الوحيد للتغلب على أزمة كوفيد-19، مبينا أن المنظمة مستمرة بدعم جهود الوزارة من خلال توفير المستلزمات الطبية والإمكانات بهدف تعزيز القدرات في مواجهة الأزمة التي تمر بها المملكة والحد من انتشار الوباء” .

وَتأتي المنحة استكمالا للمنحة المقدمة من سامز بأربعة أجهزة غسيل كلى بقيمة 32 ألف دينار، والتي جرى تسليمها في شهر آذار الماضي.

يشار إلى أن سامز تبرعت منذ بداية أزمة كورونا بـ 560ر87 دينار لدعم جهود الوزارة في مواجهة كورونا، اشتملت على تبرعات عينية “أدوية وأجهزة طبية” وتبرعات نقدية.