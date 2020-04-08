الصحة تتسلم معدات ومستلزمات طبية تبرع بها رجل الأعمال الصيني جاك ما

عمان – تسلّمت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، المعدات والمستلزمات والمستهلكات الطبية، التي تبرّع بها رجل الأعمال الصيني “جاك ما”، في سياق مساهمته لدعم القطاع الصحي لمكافحة فيروس كورونا.

وكان جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله، أعربا في اتصال هاتفي، عن شكرهما لرجل الأعمال الصيني على دعمه وتبرعه بـ 100 ألف شريحة اختبار و30 وحدة من جهاز الضغط الإيجابي المستمر لمجرى الهواء ذي المستوى الثنائي (BiPAP).

كما يتضمن الدعم 300 ألف كمامة طبية و50 جهازاً لقياس الحرارة عن بعد بالأشعة تحت الحمراء، و10 آلاف بذلة طبية واقية لاستخدام الكوادر الطبية العاملة في أقسام العزل.

يشار إلى أن هذا الدعم الطبي، خصوصاً شرائح الاختبار، يساعد في تطبيق بروتوكول منظمة الصحة العالمية، التي تعتمد على تكثيف إجراء الفحوصات كاستراتيجية ناجحة لمنع انتشار الوباء.(بترا)