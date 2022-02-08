“الصحة” تتسلم 1.3 مليون جرعة للوقاية من شلل اطفال من اليونيسف

تسلمت وزارة الصحة اليوم دعما من اليونيسف، 1.3 مليون جرعة من مطعوم شلل الاطفال، واجهزة لحفظ ونقل المطاعيم، وذلك ضمن الدعم المقدم للبرنامج الوطني للتطعيم لدى الأطفال والأمهات، والتي تنفذه الوزارة في المراكز الصحية ومواقع تقديم الخدمة الصحية للحد من انتشار الامراض لجميع الاطفال على ارض المملكة، مجانا.

وتضمن التبرع المقدم من اليونيسيف بتسليم الوزارة مليون و 300 الف جرعة مطعوم شلل أطفال فموي، و 4 غرف تبريد، و 150 ثلاجة، و 1000 جهاز مراقبة حرارة لقياس سلسلة التبريد، و 10 فريزرات، وذلك لتعزيز السعة التخزينية وتوفير المطاعيم في المراكز الصحية المنتشرة في جميع أنحاء الأردن بالمستوى المطلوب.

وقال أمين عام وزارة الصحة لشؤون الرعاية الصحية الأولية والأوبئة الدكتور رائد الشبول: “إن وزارة الصحة تثمن الشراكة الحقيقية مع منظمة اليونيسف ودعمها المتواصل لبرنامج التطعيم الوطني والذي ساهم ويساهم بشكل كبير في رفع القدرات والوصول الى التغطية الصحية اللازمة لتقديم المطاعيم لجميع الأطفال الاردنيين واللاجئين السورين ومن هم على أرض المملكة، للحفاظ على صحة اطفالنا والحد من انتشار الامراض.”وأضاف “إن الدعم السخي من اليونيسف سيساهم في تعزيز مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، حيث سيتم توزيعها على المستشفيات ومواقع تقديم الخدمة الصحية في مديريات الشؤون الصحية في المحافظات والألوية.”

واشار الى ان البرنامج الوطني للتطعيم ساهم في الوصول الى اهدافه المطلوبة في حماية الاطفال من الامراض الخطيرة خاصة فيما يتعلق بادخال مطاعيم جديدةمثل المكورات الرئوية.

وقالت تانيا شابويزات، ممثلة اليونيسف في الأردن “المطاعيم تنقذ الأرواح، اليونيسف ملتزمة بدعم الحكومة لضمان الحفاظ على سلامة وصحة كل طفل في الأردن من خلال التطعيم الروتيني، حيث تعتبر سلسلة التبريد حجر الأساس لجميع حملات التطعيم”.

وتعتبر سلسلة التبريد المعمول بها في حفظ المطاعيم لضمان سلامة التخزين والنقل الآمنين للمطاعيم، حيث يجب تخزين المطاعيم ضمن درجة حرارة محددة – بدءًا من تصنيعها وحتى إعطاء المطعوم، فمن الممكن أن تتسبب درجات الحرارة المرتفعة جدًا أو المنخفضة جدًا في القضاء على فاعلية اللقاح-وفقدانه القدرة على الحماية من المرض.

ومن الجدير بالذكر ان التطعيم الروتيني ضمن البرنامج الوطني للتطعيم في الاردن اصبح إلزاميًا منذ عام 1979 والذي كان متوفرا لجميع الأطفال، بغض النظر عن جنسيتهم على ارض المملكة مجانا، وضمان استمرارية الحفاظ على بقاء الأردن خاليًا من حالات شلل الأطفال كما هي الحال منذ عام 1992.

كما تدعم اليونيسف أيضًا قدرات وزارة الصحة في توفير المخزون من المعدات والمطاعيم للمساعدة على تحديث النظام الحالي، مما يعطيه الجاهزية الضرورية للاستجابة لأي توسعات مستقبلية لبرنامج التطعيم.

دعم اليونيسف للنظام الصحي الوطني لتعزيز تطعيم الأطفال تم بدعم سخي من وزارة الخارجية الأمريكية، مكتب السكان واللاجئين والهجرة.