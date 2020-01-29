الصحة تتفقد جاهزية كوادرها في الوبائيات بمطار الملكة علياء

عمان- تفقد أمين عام وزارة الصحة الدكتور حكمت أبو الفول مساء أمس الثلاثاء، جاهزية الكوادر الصحية المختصة في الوبائيات والمتواجدة في مطار الملكة علياء الدولي، وذلك ضمن استعدادات الوزارة ومتابعاتها المتواصلة لتطبيق بروتوكول السلامة من اي اشتباه لمرض كورونا.

واطلع الدكتور أبو الفول خلال جولته على الدور الذي تنهض به الكوادر باستخدام أحدث الأجهزة والتقنيات، متابعا اداء الماسحات الحرارية التي وضعت في المعبرين الشمالي والجنوبي، وفعاليتها في الكشف الدقيق على زوار المملكة، القادمين من تلك المعابر أو من خلال مطار المملكة علياء الدولي.

واكد انه تم تكليف أربع فرق طبية تتناوب على مدار الساعة لمتابعة اي حالة مشتبه بها وإجراء الفحوصات الدقيقة واللازمة لها ضمن بروتوكول وضعته الوزارة بأعلى مستوياته العلاجية والوقائية لضمان السلامة لجميع المسافرين.

بترا