الصحة تتكفل بعلاج الغنميين بعد “فزعة شعبية”

غادة الشيخ

عمان- استجابت وزارة الصحة، اليوم الأحد، لنداء المريض محمد الغنميين، وتكفلت بتأمين كلفة علاجه.

وقالت الوزارة، في تصريح صحفي، إنّها “تواصلت مع المريض الغنميين فور رصد شكواه على مواقع التواصل الاجتماعي، وإن وزير الصحة، الدكتور سعد جابر، التقى اليوم مع أحد اخوة المريض، وخاطبت الوزارة المدينة الطبية لتزويدها بالتقارير الطبية حول المريض، تمهيدا للسير بإجراءات علاجه، بعد تقييم إمكانية إجراء عملية زراعة له”.

وتجاوزات تغريدات أردنيين للمطالبة بتكفل الحكومة بعلاج الغنميين أكثر من عشرين ألف تغريدة، ليتصدر وسم #عالجوا_محمد منصة موقع “تويتر” ولتصبح قضيته القضية التي تشغل بال الأردنيين منذي يوم الجمعة الماضي.

الذين لا يعرفون محمد قبل الذين يعرفونه تعاملوا وما يزالون مع قضيته وكأنها شأن شخصي، ظهر واضحا من زخم التغريدات التي اكتسحت الفضاء الأزرق في “تويتر”، فذاك اعتبر محمد شقيقه وآخرون اعتبروه قضيتهم الانسانية التي يدافعون من أجل انصافها فضلا عن اعلان مجموعة من المغردين اضرابهم المفتوح عن الطعام إلى حين تأمين علاج محمد من قبل الحكومة.

وتدور قصة محمد التي باتت حديث مواقع التواصل الاجتماعي حول مرضه الذي أعلن عنه يوم الجمعة الماضي، على صفحته الخاصة على فيسبوك، حيث بين أنه يعاني من تليف في الرئة منذ العام 1998، ومنذ وقتها يخضع لعلاج بالكورتيزون وحالته تسوء يوما بعد يوم بشهادة أطبائه ووفق تقارير طبية نشرها عبر صفحته.

وبسبب تردي حالته الصحية فقد القدرة على المشي ويعاني من نقص حاد بالأكسجين يجبره على ملازمة أنبوبة الاكسجين طوال الوقت، لتتطور حالته المرضية من تليف في الرئة إلى تضخم في الرئة وبسبب عدم اخضاعه الى العلاج المناسب تطور الى مرض خطير جدا يدعى الضغط الشرياني الرئوي.

وبحسب شهادات أطباء بحسب ما ذكره لا يوجد علاج لحالته الصعبة في الأردن، وهناك علاج تلطيفي يخضع له لم يتمكن أيضا من تأمين اعفاء له خصوصا وأن سعره يصل الى أكثر من 2600 دينارا مع العلم أنه متقاعد وراتب تقاعده لا يتناسب وسعر الدواء.

وختم محمد منشوره الذي لقي صدى ما يزال حاضرا في مواقع التواصل الاجتماعي بقوله: “عمري الصحي بحسب ما قيل لي من قبل الأطباء كوني في المراحل الأخيرة قصير جدا، ولم أدع أي جهة الا خاطبتها من أجل تسفيري للخارج لغايات العلاج ولكن لا حياة لمن تنادي!”.

على خلاف ما حدث من ردة فعل من قبل مغردين أردنيين كانوا على أهبة الحياة و”الفزعة الشعبية” لنداء محمد، الذي ما ان نشره منشوره حتى انهالت وما تزال التغريدات المطالبة الحكومة بالتكفل بعلاجه.

من دون مبالغة ومن يتتبع لموقع تويتر في اليومين الماضيين يستطيع أن يلمس أن قضية هذا المواطن المريض والمتواجد في أقصى جنوب المملكة أصبح قريبا من كل شخص أردني في وسط الأردن وشماله حتى المغتربين منهم، حتى ان حركة التضامن وصلت الى اعلان أردنيين اضرابهم عن الطعام.

مثل المواطنة حنان صبيح التي غردت بـ”بسم الله الرحمن الرحيم إيماننا مني بحق المرضى بالعلاج المجاني كما ينص القانون الإنساني والرباني أعلن أضرابي عن الطعام والله ع ما اقول شهيد لحين توفير العلاج لأخي محمد٠٠ وعلى الحكومة أن تخاف الله بالشعب دعواتكم لكافة المرضى بالشفاء

بسم الله الرحمن الرحيم

إيماننا مني بحق المرضى بالعلاج المجاني كما ينص القانون الإنساني والرباني

أعلن أضرابي عن الطعام والله ع ما اقول شهيد لحين توفير العلاج لأخي محمد٠٠

وعلى الحكومة أن تخاف الله بالشعب

دعواتكم لكافة المرضى بالشفاء#عالجوا_محمد pic.twitter.com/wOAMVYVes9 — HananSbaih (@HananSbaih1) October 13, 2019

كذلك المواطن طلال بني صخر غرد قائلاً: “أنا المواطن طلال بني صخر ، أعلن اضرابي عن الطعام وتضامني مع #محمدالغنميين حتى أن يعلن بنفسه أنه ذاهب للعلاج وليس لاجراء المقابلات من أجل تجميل صورة الحكومة.. #عالجوامحمد”.

أنا طلال بني صخر…

أعلن إضرابي عن الطعام والتضامن مع #محمد_الغنميين حتى أن يعلن بنفسه بأنه ذاهب للعلاج وليس لإجراء المقابلات من أجل تجميل صورة الحكومة…#عالجوا_محمد pic.twitter.com/O9yKTYtHMA — Talal 317 (@mysterious317) October 13, 2019

وكان وزير الصحة سعد جابر قد التقى صباح اليوم شقيق محمد بحسب ما قاله لـ”الغد” في اتصال معه، حيث أفاد أن مخرجات اللقاء انتهت بقرار من الوزير جابر بتشكيل لجنة لدراسة حالته الصحية وعلى أساسها يتم اتخاذ قرار يفضي بتأمين علاجه في الخارج أم لا.

وهو ما أعرب محمد عن امتعاضه لهذا القرار ووصفه بأنه اجراء غير ملموس وقال: “كيف سيتم تشكيل لجنة ولم يتم اصدار قرار بعمل ادخال لي لاحدى المستشفيات حتى يتم تقييم حالتي بشكل مباشر”، معتبرا أن موقف الحكومة غير جدي.

وأضاف: “لجوئي الى طرق باب مواقع التواصل الاجتماعي لأنني لا أثق بالحكومة ولا بالاعلام أثق فقط بفزعة الأردنيين ونحوتهم وهو فعلا ما حدث معي، حيث لمست التكاتف الشعبي الأردني من قبل الذين لا أعرفهم بشكل شخصي قبل الذين أعرفهم”.

وختم بقوله: “سأبقى متمسكا حتى بـ1% من شأنها أن تكون كفيلة بعلاجي عن طريق اجراء العملية المطلوبة في الخارج، وأنا راض عن الموت تحت أيدي مقصات الاطباء لا أن اموت على سريري وأنا انتظر تامين حقي كمواطن أردني أن تتكفل الحكومة بعلاجي”.

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