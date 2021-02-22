“الصحة” تجدد دعوة المصابين بكورونا للالتزام بالعزل المنزلي

عمان – جدد مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية الدكتور غازي شركس دعوة المواطنين التي تظهر نتائجهم ايجابية بفيروس كورونا ومخالطيهم إلى اتباع شروط العزل المنزلي وعدم الخروج من المنزل تحت أي ظرف من الظروف بهدف تحسين الوضع الوبائي وتناقص أعداد الإصابات.

وقال الدكتور شركس لوكالة الانباء الاردنية (بترا) إن الوزارة تتابع حالة المعزولين صحيا، وتجيب على استفساراتهم وتتبعهم حتى 14 يوما بعد ظهور الفحص الإيجابي للتأكد من شفائهم ثم اعلانهم ضمن حالات الشفاء، مبينا أن الانتكاسات يمكن ان تحدث بسبب التراخي في اقبال المخالطين على الفحص وعدم الالتزام الكامل بوسائل الوقاية وخاصة لبس الكمامة.

وأشار إلى أن المصابين بالسلالة المتحورة يجري تتبعهم عن طريق الجهات المختصة للتأكد من التزامهم بالعزل المنزلي.