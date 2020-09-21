آخر الأخبارالسلايدر الرئيسيالغد الاردني

“الصحة”: تجديد التأمين الصحي والاعفاءات تلقائيا

منذ 9 دقائق
مبنى وزارة الصحة في منطقة طبربور بعمان - (أرشيفية)
مبنى وزارة الصحة في منطقة طبربور بعمان - (أرشيفية)

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان – قررت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تجديد بطاقات التأمين الصحي تلقائيا لمن يتم اقتطاع مبلغ شهري من راتبه أو مكافأته أو تقاعده، الى تاريخ 2020/10/31، بحيث لا يتم احتساب فترة التأخير عند تجديد البطاقات من ضمن مدة الستين يوما.
كما قررت الوزارة اعتبار الإعفاءات الطبية الصادرة عن إدارة التأمين الصحي المدني والمتعلقة بمرضى الفشل الكلوي المزمن للأردنيين والاعفاءات الخاصة بغسل الكلى والسرطان لأبناء قطاع غزة، وكتب صرف الادوية المشروط صرفها بقرار لجنة فنية في إدارة التأمين الصحي مجددة تلقائيا بتقرير الاخصائي المعالج من تاريخه وحتى 2020/10/31.-(بترا)

مقالات ذات صلة

توقيف أمين عام وزارة المياه بتهمة إساءة السلطة

منذ 4 دقائق

إغلاق هيئة الاستثمار 48 ساعة للتعقيم

منذ 39 دقيقة

القرعة تضع الوحدات وفرق الشمال في مواجهات منتظرة

منذ 56 دقيقة

“حماية الطبيعة” تثمن جهود “الملكية لحماية البيئة” بمتابعة مخالفات الصيد المنشورة إلكترونياً

منذ ساعة واحدة
انتخابات 2020
50 يوما
#الأردن_ينتخب
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock