الصحة تحقق بإجبار طبيب أصيب بكورونا على الدوام في إربد قبل ظهور نتيجة فحصه

أحمد التميمي

إربد – تعتزم وزارة الصحة تشكيل لجنة تحقيق بإجبار طبيب في مستشفى الأميرة بسمة التعليمي في اربد على الدوام قبل ظهور نتيجة عينه فحصه، حسب مصدر طبي.

وكانت فرق الاستقصاء الوبائي قامت بأخذ عينه من الطبيب الذي يعمل في المستشفى جراء مخالطته لمخالطي سائق المفرق قبل أسبوع لتظهر النتيجة أمس، إنها ايجابية.

وبالرغم من المحاولات العديدة للاتصال بوزير الصحة الدكتور سعد جابر ومدير المستشفى الدكتور محمد بني ياسين الا انهما لم يردا على هواتفهما.

وكان اطباء زعموا ان ادارة المستشفى قامت بإجبار الطبيب على الدوام في المستسقى قبل ظهور نتيجته، حيث التحق بدوام العيادات صباح أول أمس الخميس، وأكمل مناوبته حتى ساعة متأخرة من الليل وابلغ صباح الجمعة بإيجابية العينة التي أخذت منه في السابق.

وحسب الأطباء أن الطبيب أثناء مناوبته في المستشفى لم تظهر عليه أي أعراض إصابة بالفيروس وكان وضعه الصحي جيد.

وحسب مصادر طبية فان فرق الاستقصاء الوبائي قامت بسحب أكثر من 80 عينة من الكوادر الطبيبة والتمريضية في المستشفى خالطوا الطبيب وستظهر نتائجها خلال الساعات المقبلة.

وأضافت المصادر أنه تم سحب عينات من البنايات التي تم عزلها وهم من مخالطي الطبيب ويقدر عددهم بـ 70 شخص، مؤكدا ان الوضع الطبي في اربد تحت السيطرة .

بدوره، قال الناطق باسم اللجنة الوطنية للأوبئة، الدكتور نذير عبيدات، ان الوضع الوبائي في الاردن بشكل عام ومحافظة اربد تحت السيطرة بالرغم من تسجيل حالات اصابات يوميا جديدة بفيروس كورونا.

واكد عبيدات لـ “الغد” ان الحديث عن عدم تسجيل اصابات جديدة في الاردن في هذا الوقت هو نوع من “الخيال” وليس واقعيا في ظل انتشار الفيروس في جميع انحاء العالم.

Ahmad.altamimi@alghad.jo