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الصحة تحقق بحالات تسمم طلاب في الزرقاء

منذ 3 ساعات
مبنى وزارة الصحة في عمان -(تصوير: محمد مغايضة)
مبنى وزارة الصحة في عمان -(تصوير: محمد مغايضة)

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عمان – شكل وزير الصحة الدكتور سعد جابر، فريقا من مديرية الأمراض السارية بالوزارة ومديرية صحة الزرقاء لاستقصاء حالات تسمم غذائي بين طلاب الصف السابع في احدى مدارس محافظة الزرقاء.

وأوعز الوزير جابر للفريق، التوجه إلى مستشفى قصر شبيب في محافظة الزرقاء لاستقصاء حالات التسمم الغذائي بين الطلاب، والوقوف على اسباب الحادثة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء: إن الفريق كشف على الحالة الصحية للطلاب، وتبين انهم بحالة حسنة ولا تدعو للقلق.

وافادت الوزارة في بيانها، أنها تواصلت مع المؤسسة العامة للغذاء لإرسال فريق للكشف على المطعم المتسبب بالحادثة، وتقييم مدى تطبيق الشروط الصحية، ولأخذ عينات موسعة من المواد المستعملة.(بترا)

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