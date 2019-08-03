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13 مقعد طب لأبناء العاملين في “الصحة”

منذ 5 ساعات

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عمان- الغد- خصصت وزارة الصحة 13 مقعدا بكليات الطب ضمن البرنامج العادي على نفقتهم الخاصة في الجامعات الأردنية، لأبناء العاملين بالوزارة.

وأشارت الوزارة في بيان اليوم السبت، إلى تخصيص خمسة مقاعد في جامعة مؤتة، وثلاثة مقاعد في الجامعة الهاشمية، وخمسة مقاعد في جامعة اليرموك.

كما اعلنت عن ثلاثة مقاعد في جامعة اليرموك على البرنامج الموازي.

ودعت الوزارة الراغبين بالاستفادة من هذه المقاعد ممن تنطبق على ابنائهم اسس وشروط القبول المعمول بها في الجامعات الاردنية، وفق الحد الأدنى لمعدلات القبول والمعتمدة من وزارة التعليم العالي تعبئة الطلبات المخصصة، وتسليمها لمديرية الديوان العام حتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق لــ 29 آب الحالي.

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