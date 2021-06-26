“الصحة” تدرس تصنيف جميع الأعمال الطبية كمهن خطرة

عمان- أكد وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، أن الوزارة ستدرس طلب مدير مديرية التمريض الدكتور نضال النسور بشأن تصنيف جميع المهن الطبية كمهن خطرة.

وأضاف الهواري، لـ”هلا أخبار”، أن تصنيف يحتاج إلى موافقات أطراف عديدة ذات العلاقة، لافتا إلى أن الوزارة ستمضي بتلك الإجراءات.

وكان مدير مديرية التمريض في وزارة الصحة الدكتور نضال النسور قد خاطب وزير الصحة الدكتور فراس الهواري بشأن تصنيف المهن الطبية كمهن خطرة.

وقال النسور في كتابه الموجه للهواري، إن قرار اعتماد تصنيف بعض المهن الطبية كمهن خطرة جاء بناء على بيئة العمل وليس على مرض بعينه، موضحا أنه خلال الجائحة تعاملت الكوادر الصحية وحسب بيئة العمل مع هذه الجائحة في مختلف المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لها.

وبيّن، أن جميع الكوادر الصحية بمختلف الفئات تعاملت مع الجائحة سواء في الأقسام التي تتعامل بشكل مباشر مع الجائحة أو بشكل غير مباشر.

ودعا النسور إلى ضرورة إضافة جميع الكوادر الصحية في المهن الخطيرة، معتبرا ذلك أقل تقدير لتكريم تلك الفئات التي بذلت قصارى جهدها في مواجهة الجائحة.