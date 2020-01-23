الصحة تدرس تلبية مطالب الكوادر التمريضية

عمان- الغد – قال أمين عام وزارة الصحة بالانابة الدكتور عمار الشرفا ان الوزارة تنظر الى مطالب الكوادر التمريضية العاملة في وزارة الصحة باهتمام وتدرس تلبيتها مما يساهم في رفع سوية الخدمة المقدمة في المستشفيات والمراكز الصحية بالمستوى المطلوب.

جاء ذلك خلال اجتماع ممثلين عن الممرضين المشارك والمساعد وعاملين التمريض مع المعنيين في وزارة الصحة حول مطالبهم المتمثلة في تحسين الوضع المهني ورفع نقاط الحوافز والعلاوة الفنية ودراستها بما يتوافق وتعليمات وزارة الصحة، علما ان علاوة المساعد وعامل التمريض 25% والممرض المشارك 40-50% مطالبين برفع النسبة.

كما جاءت مطالب المهن التمريضية تشريعية متعلق بانتسابهم لنقابة التمريض او أي جهة تمثلهم، وسيتم مخاطبة الجهات التشريعية بهذا الشأن من قبل الوزارة.