“الصحة” تدرس منح جرعة ثالثة لجميع الفئات العمرية

عمان-الغد- أكد أمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة، ومسؤول ملف كورونا، الدكتور عادل البلبيسي، عدم وجود التزام المواطنين بالاشتراطات الوقائية من فيروس كورونا، بحسب قناة المملكة.

وأضاف البلبيسي أنه لا يوجد التزام كأننا نسينا وجود فيروس كورونا، مبينا أن الوزارة تدرس إعطاء الجرعة الثالثة لكافة الفئات لكن ذلك مشروط بنتائج الدراسات العلمية، مؤكدا أن تحديد مراكز الجرعة الثالثة لذوي المناعة المتدنية سيكون الأسبوع المقبل.

وأشار إلى أنه يتوقع نشر نتائج دراسة جديدة عن المناعة المجتمعية خلال يومين، مؤكدا أن عودة التعليم الوجاهي يعتبر استراتيجية هامة للدولة.