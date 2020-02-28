“الصحة” تدعو إلى اتباع احتياطات وقائية لمنع انتشار “كورونا”

عمان- دعت وزارة الصحة، المواطنين إلى اتباع إجراءات وقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتتمثل الإجراءات، حسب نشرة توعوية للوزارة بالامتناع عن التقبيل والاكتفاء بالمصافحة، والحد من شرب القهوة السادة من فنجان واحد، والحذر من لمس العينين أو الأنف والفم دون غسل اليدين، وضرورة استعمال مناديل ورقية عند السعال والعطاس. وأكدت الوزارة على المواطنين ضرورة مراجعة أقرب مستشفى عند الشعور بالمرض، مبينة أن أعراض الإصابة بفيروس كورونا، تأتي على شكل صداع والتهاب بالحلق وارتفاع في درجة الحرارة وضيق التنفس والسعال والرشح وإسهال في بعض الحالات.

وأشارت إلى أن الفئات الأكثر عرضة للمرض هم كبار السن والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة مثل السكري وأمراض القلب.

وأكدت الوزارة على العاملين بالرعاية الصحية الذين يقدمون خدمات صحية للمواطنين، ضرورة ارتداء كمامات طبية أثناء تعاملهم مع المرضى المصابين بأعراض تنفسية حادة، وإبلاغ الجهات المعنية إذا ما بدأ العاملون الصحيون بالسعال أو العطس أو الشعور بالحمى بعد تقديم الرعاية لمريض مشتبه في إصابته بالمرض.

وشددت على ضرورة غسل اليدين بالماء والصابون أو فركها بمعقم اليدين لمدة لا تقل عن 40 ثانية قبل التعامل مع المريض والبدء بأي إجراءات تتطلب النظافة والتعقيم وبعد التعرض لسوائل الجسم التي تمثل خطراً وخصوصاً بعد التعامل مع المرضى والبيئة المحيطة بهم وقبل ارتداء معدات الوقاية الشخصية وبعد نزعها. –(بترا)