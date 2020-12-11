“الصحة” تدعو المواطنين لعدم التهرب من فحص كورونا

عمان – دعا مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية الدكتور غازي شركس المواطنين التي تظهر نتائجهم ايجابية لفيروس كوفيد 19 ومخالطيهم للتعاون الكامل مع فرق التقصي والاقبال على الفحوصات عند تواصل فرق التقصي معهم وعدم التهرب من الفحص واتباع شروط العزل المنزلي حتى لا يؤدي الى انتكاسة وارتفاع في عدد الإصابات.

وشدد الدكتور شركس في حديثه لوكالة الانباء الاردنية (بترا) على ضرورة التزام المعزولين منزليا بشروط العزل المنزلي بالرغم من الانخفاض في عدد الحالات المشخصة.

وذكر شركس، ان التجارب السابقة للدول بهذا الوباء تؤكد ان المفاجآت والإنتكاسات يمكن ان تحدث بسبب التراخي في اقبال المخالطين على الفحص وعدم الالتزام الكامل بوسائل الوقاية وخاصة لبس الكمامة.