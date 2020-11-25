الصحة ترفع تعليمات لترخيص نقاط فحص كورونا “درايف ثرو”

محمود الطراونة

عمان – رفعت وزارة الصحة الى رئاسة الوزراء تعليمات جديدة لترخيص نقاط سحب عينات فحص كوفيد 19عن طريق “بي سي ار” من المركبات (درايف ترو).

وقال مدير مديرية تراخيص المهن والمؤسسات في وزارة الصحة الدكتور ناصر الخشمان ان وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات الغى قرارا سابقا لتراخيص تلك النقاط ( الخيم) لسحب العينات الى حين صدور التعليمات النافذة بالجريدة الرسمية .

وكان قرار سابق صدر بتاريخ 27 ايلول (سبتمبر) الماضي ، وجه الى نقيب اصحاب المختبرات الخاصة يقضي بالسماح لهم باستخدام فحوصات المركبات حيث تم امهال المختبرات والمستشفيات التي اقامت خيما وكرفانات مدة اسبوع لاجراء الترخيص وفق التعليمات الجديدة تحت طائلة الاغلاق وسحب الاعتماد لاجراء فحص كورونا.

واشار الخشمان في تصريحات لـ” الغد ” اليوم الاربعاء ان مديرية التراخيص والمهن اعدت 25 مفتشا للتفتيش على المختبرات والمستشفيات في اقاليم المملكة الثلاث الشمال والوسط والجنوب للتأكد من تطبيق هذه المؤسسات قانون الصحة العامة وانظمته والتعليمات الصادرة بموجبه.

وتشير التعليمات الجديدة على ضرورة توفر موافقتين الاولى مبدئية ولمدة 3 أشهر والثانية نهائية ولمدة 6 اشهر تجدد بموافقة الوزير.

وتشترط التعليمات وجود قطعة ارض لا تقل مساحتها عن 700 متر وعقد ملكية او استئجار حسب الاصول ، اضافة الى موافقة امانة عمان الكبرى والبلديات والتقيد بقانون السير ساري المفعول لخدمة المركبات ومنع الازدحامات.

كما اشترطت الالتزام بالتسعيرة الحكومية الجديدة لفحص كوفيد 19 اضافة الى ضورة القدرة على سحب عينات للاطفال من سن يوم الى 14 عاما. وان تجرى الفحوصات داخل السيرة فقط وتوفير شركة للنفايات الطبية يتم التعاقد معها اضافة الى كوادر طبية وتمريضية مؤهلة تراعي اجراءات السلامة والتباعد الجسدي.

واوضح الخشمان ان فرق التفتيش في وزارته ستعمل على التأكد من سلامة الاجراءات المتخذة لفحص كوفيد 19 وتطبيق اسس السلامة العامة وتحت طائلة سحب اعتماد فحص كورونا.

يشار ان وزارة الصحة منحت اكثر من 40 اعتمادا لمختبرات القطاع الخاص لاجراء فحص كورونا في مختلف مناطق المملكة.

الخشمان شدد على ضرورة ان تبدأ المختبرات بالحصول على الترخيص اللازم حيث سيسمح بافتتاح مقر واحد للمختبر بالمدينة الواحدة مهما كان عدد فروعه ، اضافة الى تطبيق كامل الشروط التي وردت في التعليمات التنفيذية.

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