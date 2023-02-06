الصحة ترفع حالة التأهب خلال المنخفض

أعلنت وزارة الصحة عن رفع مستوى التأهب في غرفة عمليات الطوارئ في مركز الوزارة طيلة أيام المنخفض الجوي الحالي وعلى مدار 24 ساعة.

وأكدت مديرية إدارة الأزمات في وزارة الصحة اتخاذها لكافة الاجراءات والترتيبات الضرورية اللازمة لضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية للمواطنين بالتنسيق مع غرف عمليات الطوارئ في جميع المستشفيات ومديريات الصحة التابعة لها.

وأشارت إلى رفع قدرات الوزارة وجاهزيتها للتعامل مع الحالات الطارئة خلال المنخفض الجوي بالتعاون مع الأجهزة المختصة وضمن خطة الوزارة للطوارئ والاستجابة التي وضعتها بداية فصل الشتاء.

وأوضحت أنه تم التعميم على مستشفيات الوزارة ومديريات الصحة لتفعيل خطة الطوارئ التي يتم بموجبها متابعة كافة الحالات الطبية الطارئة وتبليغ غرف العمليات في الوزارة لتعزيز المواقع الصحية بالاحتياجات المطلوبة على مستوى الكوادر الطبية، والتمريضية، والمستلزمات الطبية والفنية.

وأكدت على توفر الكميات الكافية من الأدوية والعلاجات والمستهلكات الطبية وفلاتر غسيل الكلى، والمحاليل الوريدية، ولوازم المختبرات والأشعة والتخدير والغازات الطبية والمحروقات (الديزل والغاز) وخدمات الإعاشة، وغيرها من الاحتياجات اللازمة لضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية الطارئة خلال المنخفضات الجوية.

وأكدت أيضاً على جاهزية مولدات الكهرباء الاحتياطية وسيارات الإسعاف والنقل المجهزة للعمل في ظروف المنخفضات الجوية ووسائل الاتصال استعداداً لاستقبال الحالات الطارئة خلال الظروف الجوية السائدة.