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“الصحة”: تسجيل حالة مشتبه بإصابتها بـ “كورونا” وتم عزله احترازياً

منذ 7 دقائق
فيروس كورونا - تعبيرية
فيروس كورونا - تعبيرية

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عمان-الغد- قالت وزارة الصحة أنه لم يسجل إلا حالة إصابة واحدة بالأمس بفيروس الكورونا المستجد في الأردن والمصاب بصحة جيدة ويتلقى العلاج لحين تمثاله للشفاء الكامل ومغادرته المستشفى، في حين سُجلت حالة مشتبه بإصابتها وهي لشخص خالط المصاب، وتم عزله احترازيا وتتم مراقبته.

الحجر الصحي:
عدد الحالات الموجودة حالياً في الحجر الصحي، التي وصلت إلى الأردن من مناطق ينتشر فيها فيروس الكورونا المستجد: 54 حالة.
العدد الكلي للحالات التي أُدخلت الحجر الصحي ثم غادرته بعد قضاء 14 يوماً وثبوت عدم إصابتها بفيروس كورونا المستجد: 204.

مواقع الحجر الصحي:

مستشفى الوبائيات – إدارة مستشفيات البشير، وفندق في عمان تم استئجاره من قبل وزرة الصحة ليكون موقعا مخصصا للحجر.

إجراءات تتعلق بالسفر:
الدول التي يُمنع حالياً دخول القادمين منها من غير الأردنيين، ويُحوَّل الأردنيون القادمون منها للحجر الصحي، هي: الصين، كوريا الجنوبية، إيران، إيطاليا.
مواد إعلامية متداولة:
تم تداول مقطع فيديو لعملية إخلاء طبي في البترا على أنها لحالات مشتبه بإصابتها بالكورونا المستجد. يؤكد سليمان الفرجات رئيس سلطة إقليم البترا التنموي السياحي أن الفيديو هو لتمرين مجدول مسبقاً ويحاكي عملية إخلاء طبي، وغير مرتبط بالكورونا.
نصائح وإرشادات وقائية:
تجنب الاتصال المباشر مع أي شخص تظهر عليه أعراض أمراض الجهاز التنفسي مثل السعال والعطس.
غسل اليدين بالماء والصابون بانتظام.
تغطية الفم والأنف عند السعال.

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