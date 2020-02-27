“الصحة” تصدر الموجز الإعلامي اليومي حول فيروس كورونا في الأردن

عمان-الغد- قالت وزارة الصحة إن عدد الحالات الموجودة حالياً في الحجر الصحي والتي وصلت للأردن من مناطق ينتشر فيها فيروس الكورونا المستجد: 19 وهي تتواجد في مستشفى الوبائيات – إدارة مستشفيات البشير، في حين أن العدد الكلي للحالات التي أُدخلت الحجر الصحي ثم غادرته بعد قضاء 14 يوما وثبوت عدم إصابتها بفيروس كورونا المستجد: 186 وفق موجز إعلامي أول نشرته الوزارة لإطلاع الرأي العام على مستجدات التعامل مع فيروس كورونا المستجد.

وتاليا نص الموجز:

الحجر الصحي:

عدد الحالات الموجودة حالياً في الحجر الصحي والتي وصلت للأردن من مناطق ينتشر فيها فيروس الكورونا المستجد: 19

تتواجد هذه الحالات في مستشفى الوبائيات – إدارة مستشفيات البشير.

العدد الكلي للحالات التي أُدخلت الحجر الصحي ثم غادرته بعد قضاء 14 يوما وثبوت عدم إصابتها بفيروس كورونا المستجد: 186

أبرز الإجراءات:

أ‌- إجراءات تتعلق بالسفر

الدول التي يُمنع حالياً دخول القادمين منها من غير الأردنيين، ويحوَّل الأردنيون القادمون منها للحجر الصحي، هي:

الصين

كوريا الجنوبية

إيران

إيطاليا (ملاحظة: يتم مراجعة التقييد على القادمين من إيطاليا، بحسب نجاعة الإجراءات التي تتبعها السلطات الإيطالية في السيطرة على انتشار المرض محلياً، وتوصيات منظمة الصحة العالمية).

ب‌- إجراءات صحية

سيتم تحديد موقع بديل للحجر الصحي يوفر خدمات أفضل، تنفيذا لتوجيهات دولة رئيس الوزراء.

مواد إعلامية متداولة:

يتم التأكد من صحة ودقة مادة فيلمية متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي لشبّان في الحجر الصحي وفي صدد تناول مشروبات كحولية. وفور التأكد من صحته، وفي حال استمرار وجود من يظهرون فيه في الحجر، سيتم تنفيذ إجراءات صحية صارمة بحقهم، خاصة وأن هكذا ممارسات تُخل بنجاعة إجراءات الحجر، وتشكل خطرا على صحة المتواجدين في الحجر. كما تم اتخاذ إجراءات إضافية لتفتيش المواد التي تدخل للمتواجدين في الحجر.

تم تداول مادة مفبركة منسوبة لوسيلة الإعلام “روسيا اليوم” تزعم وجود 22 إصابة بالكورونا في الأردن. تمت مخاطبة روسيا اليوم، وتنبيهها للمادة المفبركة ونشرت مشكورة نفيا للمادة المفبركة.

أشارت بعض الأخبار لإرجاع مواطنين عراقيين من معبر الكرامة الحدودي بسبب اشتباه إصابتهم. بعد التأكد من الكوادر الصحية والأمنية في المركز الحدودي، تبين أن الفحوصات الطبية التي أجريت لهم أكدت عدم وجود أي أعراض تتطلب إرجاعهم.

نصائح وإرشادات وقائية:

تجنب الاتصال المباشر مع أي شخص تظهر عليه أعراض أمراض الجهاز التنفسي مثل السعال والعطس.

غسل اليدين بالماء والصابون بانتظام.

تغطية الفم والأنف عند السعال.

لأي استفسارات، يمكن التواصل مع وزارة الصحة على أرقام الخط الساخن:

065004545

0778410186