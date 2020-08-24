“الصحة”: تطبيق “أمان” أدى لكشف 10 حالات كورونا

عمان- جددت وزارة الصحة دعوة المواطنين إلى تحميل تطبيق أمان لدوره الفاعل في كسر حلقة العدوى والحد من انتشار وباء كورونا.

وبيّنت الوزارة، في بيان صحفي صباح اليوم الاثنين، أنّ عددا من المواطنين اتصلوا بالوزارة لأخذ الإرشادات بسبب اشتباه المخالطة والإصابة، بعدما وصلتهم تنبيهات من خلال تطبيق أمان لمواطنين خلال الأيام الماضية، وأدت هذه التنبيهات إلى كشف 10 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، 5 منها يوم أمس الأحد. وبينت الوزارة أنها توظف التكنولوجيا الحديثة وعلم البيانات في دعم جهود التقصي الوبائي وحصر المرض واكتشاف البؤر الأكثر سخونة، حيث تكمن أهمية تطبيق “أمان”، في قدرته على تنبيه مخالطي المصابين لإجراء الفحص سريعا، وبالتالي كسر سلسلة العدوى، والحد من أعداد المخالطين والمصابين، مع الحفاظ على خصوصية المستخدمين، ولتحميل التطبيق استخدام الرابط onelink، ولمزيد من المعلومات ammanapp.

بترا