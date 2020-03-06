الصحة تطلق خدمة إسأل عن الكورونا

عمان – الغد- أطلقت وزارة الصحة خدمة استشارات طبية حول فيروس الكورونا “إسأل عن الكورونا” من خلال الاتصال على الرقم المجاني 111 لتلقي وإجابة استفسارات عن فيروس كورونا المستجد وأعراضه والمساعدة في الحصول على تشخيص أولي، وتوجيه المستفسرين الذين ينطبق عليهم تعريف الحالة المشتبهة إلى المستشفيات المعتمدة.

وأكدت وزارة الصحة‏ في الموجز الإعلامي اليومي حول كيفية التعامل مع ‏فيروس كورونا المستجد انه لا إصابات جديدة بالفيروس، مشيرا الى انه لم يُسجل إلا حالة إصابة واحدة أعلن عنها سابقا. وأن المصاب بصحة جيدة ويتلقى العلاج لحين تماثله للشفاء الكامل ومغادرته المستشفى.

وبلغ عدد الحالات الموجودة حالياً في الحجر الصحي، التي وصلت إلى الأردن من مناطق ينتشر فيها فيروس كورونا 65 حالة، فيما بلغ العدد الكلي للحالات التي أُدخلت الحجر الصحي ثم غادرته بعد قضاء 14 يوماً وثبوت عدم إصابتها بفيروس كورونا المستجد 215 حالة.

وقالت الوزارة بأن مواقع الحجر الصحي تحددت بعدد من الأماكن وهي: مستشفى الوبائيات / إدارة مستشفيات البشير، وفندق في عمّان تم استئجاره من قبل وزارة الصحة ليكون موقعا مخصصا للحجر. وأضافت بأن الدول التي يُمنع حالياً دخول القادمين منها من غير الأردنيين، ويُحوَّل الأردنيون القادمون منها للحجر الصحي، هي: الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا.

كما نصحت اللجنة الوطنية للأوبئة الأردنيين بتفادي السفر غير الضروري للدول التي تشهد انتشارا واسعا لمرض الكورونا المستجد.

ودعت وزارة الصحة المواطنين الى تجنب الاتصال المباشر مع أي شخص تظهر عليه أعراض أمراض الجهاز التنفسي مثل السعال والعطس، اضافة الى غسل اليدين بالماء والصابون بانتظام وتغطية الفم والأنف عند السعال.

وطالبت المواطنين، في حال وجود استفسار التواصل مع الوزارة على أرقام الخط الساخن: 065004545 و 0778410186.