“الصحة”: تطهير محيط المقربين من المصاب بـ “كورونا” وإخضاعهم للحجر.. والحكومة تحذر مطلقي الإشاعات

عمان-الغد- قالت وزارة الصحة أنه حتى نشر هذا الموجز، سُجلت حالة إصابة واحدة بفيروس الكورونا المستجد في الأردن. المصاب بصحة جيدة ويتلقى العلاج لحين تمثاله للشفاء الكامل ومغادرته المستشفى.

الاشتباه بالإصابات:

سُجلت حالة مشتبه بإصابتها وهي لشخص خالط المصاب، وتم عزله احترازيا وتتم مراقبته.

التقصي الوبائي:

يتم تتبع المخالطين المقربين من الشخص المصاب. وسيتم تنفيذ الفحوصات اللازمة لهم، وتنفيذ عمليات تطهير وتعقيم لمحيطهم وإخضاعهم لحجر صحي منزلي.

الشائعات واحترام الخصوصية:

أعلن وزير الدولة للشؤون القانونية مبارك أبو يامين أن الحكومة ستتخذ جميع الإجراءات القانونية بحق من يطلق الإشاعات والأخبار الزائفة بخصوص انتشار فيروس كورونا المستجد، أو ترويج أكاذيب عبر وسائل الإعلام ومواقع وأدوات التواصل الاجتماعي حول وجود مصابين من غير الحالات المعلن عنها رسميا.

وشدد على أهمية احترام خصوصية المصاب، والمشتبه بإصابته، والمتواجدين في الحجر الصحي وأسرهم، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ الإجراء القانوني الرادع بحق المخالفين، بما في ذلك تحريك دعوى لدى النائب العام بهذا الخصوص.

الحجر الصحي:

عدد الحالات الموجودة حالياً في الحجر الصحي، التي وصلت إلى الأردن من مناطق ينتشر فيها فيروس الكورونا المستجد: 43 حالة.

العدد الكلي للحالات التي أُدخلت الحجر الصحي ثم غادرته بعد قضاء 14 يوماً وثبوت عدم إصابتها بفيروس كورونا المستجد: 204

تم استكمال نقل المتواجدين في الحجر الصحي في مستشفى الوبائيات – إدارة مستشفيات البشير إلى فندق في عمان تم استئجاره من قبل وزرة الصحة ليكون موقعا مخصصا للحجر. وستكون تكلفة الإقامة فيه على نفقة وزارة الصحة. وتم عزل الفندق طبياً بشكل كامل ويتوفر فيه فريق طبي.

إجراءات تتعلق بالسفر:

الدول التي يُمنع حالياً دخول القادمين منها من غير الأردنيين، ويُحوَّل الأردنيون القادمون منها للحجر الصحي، هي: الصين، كوريا الجنوبية، إيران، إيطاليا.

نصائح وإرشادات وقائية:

تجنب الاتصال المباشر مع أي شخص تظهر عليه أعراض أمراض الجهاز التنفسي مثل السعال والعطس.

غسل اليدين بالماء والصابون بانتظام.

تغطية الفم والأنف عند السعال.