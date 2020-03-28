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“الصحة” تعتمد 5 مختبرات جديدة لفحص “كورونا”

منذ 18 دقيقة
مختبرات طبية - تعبيرية
مختبرات طبية - تعبيرية

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عمان- اعتمدت وزارة الصحة 5 مختبرات جديدة في العاصمة عمان لإجراء فحص فيروس كورونا المستجد، إضافة إلى المختبرين اللذين اعتمداً سابقا لفحص الحالات المشتبه بها من خلال فرق طبية لأخذ العينات من أماكن تواجدها في أماكن السكن.
وقالت الوزارة في بيان، اليوم السبت، إن هذه الخطوة جاءت بناء على توصية من اللجنة الوطنية للأوبئة، وضمن معايير خاصة تعتمد لهذه الغاية، مضيفة، أن المختبرات هي مختبرات السلطان، ومختبرات ميغا لاب، ومختبرات كوست لاب، ومختبرات المستشفى التخصصي، ومختبرات الدقيقة، إضافة إلى مختبرات بيولاب وميدلاب، ليصبح عدد المختبرات المعتمدة من الوزارة 7 مختبرات.
وأضافت الوزارة، أنه سيتم أخذ فحص فيروس كورونا من الحالات المشتبه بها عن طريق مسحة (بلعومية، أنفية) من قبل فرق الرصد من فروع تلك المختبرات، ليتم إرسال العينات إلى المختبر الرئيسي التابع لها بالعاصمة عمان، وإجراء الفحص واكتشاف فيما كانت نتائج الشخص (ايجابية أي حامل للمرض) أو (سلبية أي غير حامل للمرض)، وإبلاغ الوزارة بها أولاً باول.
وأكد البيان أن تسعيرة الفحص لجميع المختبرات هي واحدة، وتبلغ 55 ديناراً أردنياً.- (بترا)

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