“الصحة” تعد خطة لمواجهة “كورونا”

محمود الطراونة

عمان– تعد وزارة الصحة خطة وطنية لمواجهة فيروس كورونا وفق ما أفاد مصدر مطلع في الوزارة، قال لـ”الغد”، إن اللجنة الوطنية للأوبئة اجتمعت ظهر أمس لوضع تصور للخطة لعرضها على الوزير سعد جابر.

ووفق المصدر، فإن اللجنة التي تضم ممثلين عن مختلف الجهات الصحية عقدت اجتماعها الثالث واجتماعين خلال يومين لبحث تداعيات فيروس كورونا والإجراءات الوطنية لمواجهته، كما شكل وزير الصحة فريقا وطنيا يضم عددا من الوزارات والمؤسسات المعنية لمواجهة الفيروس.

وأكد جابر، أن مستشفى الأمراض الوبائية (العزل) في البشير، هي المرفق الصحي الوحيد المخول حالياً بتنفيذ الحجر الصحي على الحالات القادمة من الصين للتأكد من عدم إصابتها بفيروس كورونا الجديد.

وبين خلال ترؤسه اجتماعاً للجنة الوطنية للأوبئة وفريق عمل تم تشكيله بناء على توجيهات رئيس الوزراء، عمر الرزاز، يضم عدداً من الوزارات والمؤسسات المعنية، أن مستشفى العزل ضمن مستشفيات البشير قد تم تجهيزه فنياً لغايات الحجر والعزل الصحي، وسيصار إلى تفعيل مرافق طبية إضافية فور ظهور الحاجة، مشيراً كذلك إلى أنها ستكون مستشفيات ميدانية.

وقال جابر، “إن الإجراءات الصحية الوقائية التي تم تنفيذها على المعابر الحدودية وشملت القادمين من الصين ومن بينهم مجموعة الطلاب الأردنيين الذين تم إرجاعهم للأردن مؤخراً مهمة، وهي ضمن البروتوكولات الطبية المعدة مسبقاً وضرورية لمنع وصول الفيروس إلى الأردن.

وأوضح، أنه سيتم إعادة فحص الطلبة العائدين من الصين المقيمين في مستشفى العزل في البشير كإجراء وقائي خلال فترة الحجر وهي 14 يوماً، للتأكد من سلامتهم، وسيغادرون المستشفى فور انتهاء المدة والتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع خطط الطوارئ ومتطلبات الجاهزية، ومن بينها فحوصات الكشف عن الإصابة بالفيروس، حيث استلمت وزارة الصحة 5 آلاف حقيبة طبية من الصين تتضمن فحوصات تعطي نتائج دقيقة وتم تصنيعها خصيصاً لفحص فيروس كورنا الجديد.

ووجه وزير الصحة، اللجنة وممثلي الوزارات المعنية إلى أهمية تحديث خطط وإجراءات الطوارئ بشكل دوري في ضوء المستجدات العالمية على حجم انتشار المرض وآليات الوقاية والعلاج.

وجدد جابر التأكيد على أهمية عمل اللجنة بالشراكة مع وسائل الإعلام لتكثيف نشر الرسائل التوعوية والتثقيف للمواطنين بسبل الوقاية من المرض.