كورونا تحرم 22 طبيبا من دخول امتحان “برامج الإقامة”

عقدت وزارة الصحة اليوم الجمعة الامتحان التنافسي لـ 1050 من الاطباء العامين للالتحاق ببرامج الإقامة لمختلف الاختصاصات الطبية في مستشفيات الوزارة.

ونظمت الوزارة من خلال مديرية التعليم والتدريب الطبي، الامتحان التنافسي في قاعات الجامعة الهاشمية المحوسبة إلكترونيا والمهيأة بالتجهيزات والامكانيات التي يراعى فيها ظروف الامتحان بالشكل المطلوب، وضمن تطبيق شروط السلامة العامة والتباعد، ولبس الكمامة.

وقالت مديرة التعليم والتدريب الطبي، الدكتورة رهام الحمود، إنه سيتم قبول 650 طبيب لدخول برامج الاقامة، وذلك بعد اجتيازهم الامتحان التنافسي والمقابلة الشخصية بنجاح، وسيصار إلى توزيعهم الى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة من خلال برامج الاقامة والتدريب ضمن مستويات التدريب العلمية المتقدمة وبإشراف أخصائيين من ذوي الكفاءة العالية، مما ينعكس على نوعية الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين.

واوضحت أن جميع المستشفيات مجهزة لاستقبال اعداد من الأطباء في برامج الاقامة، في معظم التخصصات الطبية، وأن هذا الامتحان يحدد مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين له من الأطباء، والذي جاء على جلستين وذلك لتسهيل إجراءات تسهيل سير دخول وخروج الأطباء الممتحنين وتخفيف العبء تجنبا من الاكتظاظ، والتزاما بأمر الدفاع.

وفي السياق ذاته بينت أنه لم يسمح ل 22 طبيب مصاب بفيروس كورونا ولم يمض على اصابتهم من تاريخ الاصابة 7 ايام دخول الامتحان، علما أنه سيتم الاعلان عن موعد لاجراء الامتحان التنافسي لهم من خلال المواقع الرسمية التابعة لوزارة الصحة.