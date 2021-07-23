“الصحة” تعلن أسماء المراكز التي تتوفر فيها الجرعة الأولى من “فايزر”

عمان-الغد- أعلنت وزارة الصحة عن قائمة باسماء المراكز التي تتوفر فيها الجرعة الأولى من فايزر لمطعوم فيروس كورونا ليوم السبت الموافق 24/7/2021.

وأوضحت الوزارة أنه يمكن للاشخاص الذين اعمارهم 18 عاما فما فوق، التوجه الى المراكز المحددة لتلقي المطعوم دون موعد مسبق

لمعرفة قائمة اسماء المراكز الدخول على الرابط: https://bit.ly/3BuZYax

وتاليا أسماء المراكز:

• مدينة الحسن الرياضية / اربد

• مدينة الحسن الرياضية. من داخل السياره Drive Through / اربد

• مركز بلدية شرحبيل بن حسنة / اربد

• مركز صحي الفحيص / البلقاء

• مستشفى السلط القديم / البلقاء

• كلية رفيدة الاسلمية / الزرقاء

• مستشفى الامير فيصل الحكومي / الزرقاء

• مركز صحي الحسا الشامل / الطفيلة

• بيت شباب عمان – مدينة الحسين الرياضية – بوابة 7 / العاصمة

• ديوان عشائر العجارمة – ناعور / العاصمة

• قاعة يا هلا – مدينة الحسين الرياضية – بوابة 1 / العاصمة

• قاعة يا هلا 2 – مدينة الحسين الرياضية – بوابة 1 / العاصمة

• مركز تحسين خدمات مخيم النصر-العاصمة / العاصمة

• مركز زوار البتراء / وسط البلد / معان

• مركز صحي البتراء الشامل / معان

• مركز صحي الطيبة / البتراء / معان