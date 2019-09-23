“الصحة” تعلن اعتماد مستشفى معان الحكومي كمستشفى تعليمي

معان – تفقد وزير الصحة الدكتور سعد جابر اليوم الاثنين، وفي زيارة مفاجئة مستشفى معان الحكومي والأقسام الطبية التابعة له واطلع على واقع الخدمات الطبية المقدمة، واستمع إلى احتياجات المواطنين ووعد بتنفيذها.

وزار الدكتور جابر قسم الإسعاف والطوارىء التابع للمستشفى واطلع إلى مستوى الجاهزية الطبية وأعلن عن اعتماد مستشفى معان الحكومي كمستشفى تعليمي يوفر الخدمات والبرامج التدريبية الموجهة للكوادر الطبية والفنية والتمريضية من خلال برامج معدة للاختصاص، مؤكدا أهمية استمرار عملية تأهيل الكوادر ورفدهم بالخبرات والبرامج والمعارف الحديثة بما ينعكس إيجابا على مستوى ونوعية الخدمة.

وأشاد الوزير خلال الجولة التفقدية التي رافقه فيها مدير مستشفى معان الدكتور وليد الرواد ومدير صحة معان الدكتور تيسير كريشان ومسؤولون من وزارة الصحة، بجهود الكوادر الطبية والتمريضية والفنية والعاملين في المستشفى مبينا أن الوزارة وبالتنسيق مع إدارة المستشفى تسعى إلى رفع مستوى الخدمة العلاجية وتطويرها وصولا إلى خدمات طبية متقدمة.

كما أشاد بالتطور الملحوظ الذي تشهده مستشفى معان من خلال إنشاء بعض المشاريع الصحية الإضافية والأجهزة الحديثة داخل المستشفى.

ووعد وزير الصحة برفد المستشفى بالأجهزة والمعدات والتجهيزات اللازمة لرفع سوية أداء الأقسام وبمعالجة مشكلة نقص الكوادر الطبية والفنية من خلال التعيينات التي تغطي النقص خلال المرحلة المقبلة.

وفي سياق متصل تفقد وزير الصحة مركز صحي المريغة بقضاء المريغة بالبادية الجنوبية واطلع على واقع الخدمات المقدمة، كما استمع إلى مطالب المواطنين المتعلقة بتحسين مستوى الخدمات الصحية وتطويرها.-(بترا)