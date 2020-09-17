الصحة تعلن جاهزيتها لتنفيذ خطة الطوارئ استعدادا لفصل الشتاء

عمان – الغد – اعلنت وزارة الصحة عن جاهزيتها لتنفيذ خطة الطوارئ والاستجابة استعدادا لفصل الشتاء القادم لهذا العام 2020-2021، في ظل جائحة فيروس كورونا.

وبينت الوزارة ان خطة الطوارئ التي اعدتها مديرية ادارة الازمات في الوزارة، التنسيق مع مدراء الشؤون الصحية في المحافظات والالوية ومدراء المستشفيات الصحية بتوفير المخزون الاحتياطي الاستراتيجي للمواد الطبية ( الادوية والامصال والمطاعيم والمستهلكات الطبية وفلاتر غسيل الكلى والمحاليل الوريدية والغازات الطبية ولوازم المختلرات والاشعة والتخدير ومستلزمات عيادات طب الاسنان).

كما تؤكد بنود الخطة على توفر جاهزية مولدات الطاقة الاحتياطية والسيارات وخاصة سيارات الاسعاف والنقل ووسائل الاتصال ستعدادا لاستقبال الحالات في الظروف الجوية خلال فصل الشتاء.

وشملت تعليمات الخطة ان تكون اللجنة المشكلة بموجب هذه الخطة في حال انعقاد دائم ويتم تبليغ غرف العمليات لتعزيز المواقع الصحية بالاحتياجات المطلوبة على مستوى الكوادرالطبية والتمريضية والمستلزمات الطبية والفنية.

وتسعى الوزارة في مثل هذا الوقت وضع خطة الطوارئ المسبقة لترجمة الاستعدادات المطلوبة الى واقع ملموس من خلال وضع افتراضات محددة وبيان المهام والواجبات والاجراءات المطلوبة على كافة المستويات وابراز دور التنسيق والتعاون الداخلي مابين المؤسسات والوزارات الاخرى من اجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وحددت اللجنة المركزية الرئيسية لغرفة عمليات الوزارة (مركز عمليات الطوارئ) برئاسة الامين العام وعضوية مساعديه ومدير ادارة الازمات بالاضافة الى لجان فرعية في مديريات الشؤون الصحية في المحافظات لادارة غرف عمليات الازمة، لارسال واستقبال التقارير والمعلومات والاشراف على سلامة تنفيذ الخطة في جميع المواقع التابعة لها وتوفير البدائل الممكنة عند الطلب بالسرعة الممكنة.

وسخرت الوزارة ضمن خطتها ارقام هواتف طوارئ لاستعلام المواطنين يديرها مركز العمليات الرئيسية في الوزارة للتنسيق مع اللجان وضباط الارتباط في المراكز الفرعية في المحافظات والمستشفيات بالاضافة الى تخصيص الخط الساخن للتواصل مركز عمليات الطوارئ على الارقام

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