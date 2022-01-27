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“الصحة” تعلن عن توقف إعطاء المطاعيم يوم غد الجمعة

7:55 م2022-01-27
مواطن يتلقى جرعة مطعوم "كورونا" في حدائق الحسين -(تصوير: أمير خليفة)
مواطن يتلقى جرعة مطعوم "كورونا" في حدائق الحسين -(تصوير: أمير خليفة)

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عمان- أعلنت وزارة الصحة عن توقف المراكز المخصصة بإعطاء المطاعيم المضادة لفيروس كورونا للمواطنين، وذلك يوم غد الجمعة، وذلك نظراً للظروف الجوية.
وبينت الوزارة في بيان صحفي مساء اليوم الخميس، أن فرق التطعيم ستستأنف عملية إعطاء المطاعيم في المراكز المعتمدة وحسب القوائم التي تنشرها الوزارة، على مواقعها الرسمية بشكل يومي.
يذكر أن الوزارة تنشر يومياً عبر موقعها الإلكتروني وصفحاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي قوائم بأسماء المراكز التي يتوافر فيها مطاعيم فيروس كورونا المختلفة ولجميع الجرعات.
من جهة أخرى، أعلنت الوزارة أن المراكز المخصص بسحب عينات (بي سي آر) تعمل وحسب القوائم المنشورة على مواقع الوزارة والصفحات التابعة لها على مواقع التواصل الاجتماعي. -(بترا)

7:55 م2022-01-27
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