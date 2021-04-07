“الصحة” تعلن عن رابط لتقديم طلبات شراء خدمات أطباء

عمان – اعلنت وزارة الصحة عن تخصيص منصة إلكترونية على الموقع الرسمي لها يسمح بتقديم طلبات شراء خدمات وفقا لنظام المشتريات الحكومية لمختلف التخصصات من خلال الرابط http://mohapp.moh.gov.jo/CV

وحددت الوزارة احتياجاتها من التخصصات عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالتقديم، وتشمل اطباء الاختصاص الباطني والصدرية والجراحة والتخدير والانعاش والاورام والسرطانية والاطفال والطب العام والممرضين القانونيين والمشاركين ومعالجي التنفسية وفنيي الأشعة والتخدير ومختبرات طبية وفنيي غازات طبية وتكنولوجيا معلومات ومدخلي بيانات.

وبينت الوزارة أن المنصة التي اطلقت اليوم ستسهم بشكل كبير في توفير احتياجات الوزارة من الكوادر، وستكون مدرجة على الموقع الإلكتروني لتقديم الخدمة الصحية في مختلف المحافظات، وذلك ضمن توجهات الوزارة لتطوير وتحسين خدماتها الإلكترونية لاسيما في جائحة كورونا.

وتعمل الجهات المعنية في الوزارة من خلال مديرية التحول الإلكتروني وتكنولوجيا المعلومات على تفعيل النظام المحوسب وتحويل الطلبات المقدمة لللجنة المتخصصة لدراستها وتصنيفها حسب الاولوية والاحتياجات والاسس المطلوبة في مستشفيات الوزارة ليصار إلى استكمال الاوراق والشهادات المطلوبة لاستكمال اجراءات عقد الاتفاق “شراء الخدمات” لكل تخصص على حدة.–(بترا)