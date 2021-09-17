“الصحة” تعلن مراكز لقاحات كورونا السبت (أسماء)

عمان-الغد- أعلنت وزارة الصحة قائمة بأسماء مراكز اعطاء لقاح كورونا ليوم السبت، وفق أنواع اللقاحات.
مراكز لقاح فايزر بجرعتيه:
المركز الثقافي اربد
لجنة تحسين مخيم اربد (قاعة اليرموك)
مدينة الحسن الرياضية
مركز صحي حبراص الشامل
مركز بلدية شرحبيل بن حسنة
مركز شباب وشابات دير ابي سعيد
مركز صحي الرمثا الشامل
مركز صحي الشونة الشمالية الشامل
مركز صحي الطيبة الشامل
مركز صحي الفاروق
مركز صحي المغير
مركز صحي النعيمة
مركز صحي قميم الشامل
مركز صحي كفرعوان
قاعة لجنة تحسين مخيم البقعة
مركز صحي الصبيحي
مركز صحي البقيع
مركز صحي الطوال الجنوبي
مركز صحي الفحيص
مركز صحي الكرامة
مركز صحي ضرار – دير علا
مركز صحي عين الباشا الشامل
مركز صحي وادي الحور
مستشفى السلط القديم
جمعية شؤون الحج – المشيرفه
قاعة لجنة تحسين مخيم الزرقاء
مخيم الازرق للاجئين السوريين
مدينة الامير محمد للشباب
مركز صحي الازرق الشامل
مركز صحي الضليل الشامل
مركز صحي وادي الحجر
مستشفى الامير فيصل الحكومي
مديرية الشؤون الصحية لمحافظة الطفيلة
مركز صحي الحسا الشامل
مركز صحي الطفيلة الشامل
مركز صحي بصيرا الشامل
بيت شباب عمان – مدينة الحسين الرياضية – بوابة 7
حدائق الحسين بوابة رقم 2 من داخل السيارة Drive Through
حدائق الملك عبد الله/المقابلين البوابة الشرقية 2 من داخل السيارة Drive Through
صالة الامير فيصل بوابة رقم 1- مدينة الملك عبد الله الثاني – القويسمة
قاعة يا هلا – مدينة الحسين الرياضية – بوابة 1
قاعة يا هلا 2 – مدينة الحسين الرياضية – بوابة 1
مركز تحسين خدمات مخيم النصر-العاصمة
مركز صحي ابو نصير الشامل
مركز صحي الاميرة بسمة
مركز صحي الجبيهة الشامل
مركز صحي الجيزه
مركز صحي القويسمة الشامل
مركز صحي الموقر
مركز صحي النصر
مركز صحي الهاشمي الشمالي
مركز صحي صويلح
مركز صحي مرج الحمام
مركز صحي ناعور الشامل
مستشفى الاستقلال
مستشفى الشرق الاوسط للعيون
مستشفى ومركز الخالدي الطبي
مركز صحي وادي السير الشامل
مركز ومسرح سحاب الثقافي/ سلبود
ديوان الهملان _دوار اليونيسيف مقابل مؤسسة نهر الاردن _ ماركا
مديرية الشؤون الصحية العقبة/فريق متنقل
مديرية الشؤون الصحية لمحافظة العقبة
مركز شارع الحمامات التونسية
مركز صحي القويرة الشامل
مركز صحي الربة
مركز صحي الصافي
مركز صحي القطرانة
مركز صحي الكرك الشامل
مركز صحي المزار الجنوبي
مركز صحي فقوع
مركز صحي منشية ابو حمور
مركز صحي مؤته
مركز صحي مؤاب
الملعب البلدي. مجمع الأمير علي الرياضي
مخيم الزعتري للاجئين السوريين
مركز الامراض الصدرية/ مديرية الشؤون الصحية لمحافظة المفرق
مركز صحي ارحاب الشامل
مركز صحي الزعتري الشامل
مركز صحي بلعما
مستشفى الرويشد
بلدية جرش الكبرى
مركز صحي الرازي الشامل/جرش
مركز صحي برما
نادي جرش الرياضي
لجنة تحسين مخيم سوف
مركز العون الطبي للفلسطينيين _مخيم غزة
مركز صحي اشتفينا الشامل
مركز صحي الامير حسن الشامل (كفرنجة)
مركز صحي صخرة الشامل
مركز صحي عجلون الشامل
مركز صحي ذيبان
مركز صحي شمال مأدبا الشامل
مركز صحي البتراء الشامل
مركز صحي الجفر
مركز صحي الرائد الشهيد محمد ضيف الله الهباهبه
مركز صحي معان الشامل
لقاح سينوفارم بجرعتيه:
مستشفى الامير حمزة
مستشفى البشير
جرعة معززة من مطعوم فايزر
-مدينة الحسن الرياضية/اربد
– قاعة يا هلا ٢ مدينة الحسين الرياضية بوابة رقم ١/العاصمة
– مديرية الشؤون الصحية لمحافظة العقبة