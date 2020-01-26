“الصحة” تعمم بروتوكول التعامل مع “كورونا”.. وهذه التفاصيل

محمود الطراونة

عمان – أكد البروتوكول الصحي للتعامل مع فايروس الكورونا والذي ستعممه وزارة الصحة على جميع الجهات الصحية في المملكة على ضرورة التقيد التام بإجراءات ضبط العدوى الخاصة بالمرض من كافة الكوادر الصحية التي تتعامل مع المريض وتخصيص كادر طبي خاص للتعامل مع الحالات وعمل نصائح ارشادية للمواطنين المتوجهين للمناطق الموبوءة والعائدين منها.

كما قضى البروتوكول تسمية شخص محدد للتعامل مع وسائل الاعلام بخصوص المرض وان وزارة الصحة هي الجهة الوحيدة في المملكة التي تعلن الحالات المؤكدة .

وشدد على ضرورة إبلاغ منظمة الصحة العالمية فورا عن الحالات المؤكدة واستمرار التنسيق مع منظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية بخصوص المرض والتحديثات المتعلقة به.

وطلب البروتوكول تركيب ماسحات حرارية في جميع المعابر الحدودية البرية والبحرية والمطارات وتحويل الحالات المشتبه بها إلى مستشفى الامراض الوبائية في مستشفيات البشير.

وأشار الى اجتماع اللجنة الوطنية للاوبئة الذي عقد مساء الجمعة الماضي بتاريخ 24/1 بناء على دعوة الوزير الدكتور سعد جابر والذي أكد على ضرورة تجهيز الحقائق الأساسية للمرض ومن ضمنها تعريف الحالة لتوزيعها على كافة القطاعات الصحية والعمل على توفير الفحص المخبري التأكيدي لدى مديرية المختبرات في وزارة الصحة، وعمل نموذج استقصاء وبائي خاص بالمرض والاستعداد للتتبع المخالطين للحالات المؤكدة .

وقال البروتوكول ان الكورونا هي عائلة كبيرة من الفيروسات اكتشفت في السيتينيات من القرن الماضي ويسبب بعضها امراضا غالبا في الجهاز التنفسي، بينما يسبب عدد اخر منها امراضا بين الحيوانات مثل الابل والقطط والخفافيش ونادرا ما يحدث تغيير على فيروس الكورونا بين الحيوانات ويصيب الانسان ومن ثم ينتقل من شخص الى اخر كما حصل في كل من متلازمة الشرق الأوسط التنفسية لفيروس الكورونا حيث ظهرالمرض خلال عام 2012 في كل من السعودية وقطر والمملكة ولغاية 2020 بلغ عدد الحالات المثبتة مخبريا والمبلغ عنها لمنظمة الصحة العالمية 2506 منها 862 وفاة (نسبة وفاة 34% واكث من 75% من الحالات هي في المملكة العربية السعودية.

وقال البرتوكول ان الحالات بدأت بالظهور ابتداءا من 8/12/2019 وجزء كبير من الحالات هو لعاملين او زوار سوق الجملة للمأكولات البحرية والحيوانات الحية في مدينة ووهان الصينية وعدد سكانها 9 ملايين نسمة.

وتشمل الاعراض للمصابين ارتفاع درجات الحرارة وسعال والم بالحلق وضيق في التنفس، كما بين الفحص الشعاعي للصدر وجود التهاب رئوي.

وبلغ المجموع الكلي للحالات المثبتة مخبريا حوالي 557 حالة (العدد يتغير بشكل سريع) وبلغ عدد الوفيات 17 وفاة ونسبة الوفاة 4%.

وقال البروتوكول ان بعض الدول بدأت اتخاذ إجراءات تجاه المسافرين القادمين من مدينة ووهان مثل فحص درجة الحرارة وتبين ان مسبب المرض نوع جديد من الكورونا.

وأشار انه غير معروف للان هو مصدر المرض وقد يكون من الحيوانات والية انتقال المرض للبشر من الحيوانات ولم يثبت بعد انتقال المرض من شخص لأخر بصورة مستدامة وفترة الحضانة فيه غير معروفة.

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