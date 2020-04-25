“الصحة” تعمم على “الأطباء” إجراءات وقائية استعدادا لفتح العيادات الخاصة

محمد الكيالي

عمان- أرسل وزير الصحة الدكتور سعد جابر لنقيب الاطباء الدكتور علي العبوس، كتابا يتضمن اجراءات ضبط العدوى الصادرة عن مديرية الامراض السارية والمتعلقة بفتح العيادات.

وفي ذات السياق، دعا العبوس الحكومة لالعمل على وضع الية تسهل عملية وصول موظفي العيادات والمرضى الى العيادات بكل سهولة ويسر، حيث تضمنت الاجراءات، اتباع تعليمات التعامل مع فيروس كورونا المستجد الصادرة عن مديرية الامراض السارية والالتزام بنظافة بيئة العمل وبيئة المرضى.

وأشارت الإجراءات التي أكد عليها وزير الصحة، أن يكون دوام العيادات بواقع يومين دوام ويوم للتعقيم بمجموع 4 أيام دوام في الاسبوع، وأن لا يتجاوز عدد مرضى العيادة عن 10 مرضى، والتأكد من اتباع المريض الصحة التنفسية ولبس الكمامة.

وشدد وزير الصحة على ضرورة الاتصال بالمرضى القادمين للعيادة للتأكد من خلوهم من العدوى عبر سؤال المريض عن اعراض محددة مثل (ارتفاع الحرارة، سعال جاف، صداع، وهن عام، فقدان حاسة الذوق او الشم وغيرها)، أو سؤاله حول إن كان قادما من السفر او مخالطا لأحد القادمين من السفر خلال اسبوعين أو مخالطا لاحد المصابين بكورونا والتبليغ عن المريض في حال وجود اي اعراض من المذكورة اعلاه.

ومن ضمن الإجراءات، ضرورة اتباع احتياطات اضافية عند اجراءات توليد وتناثر الرذاذ حيث عند اجراءها تزيد احتمالية تطاير الرذاذ الصغير من المريض ومنها الجسيمات الميكروبية خاصة في عيادات الانف والاذن والحنجرة وعيادات الغيار الجراحي.



