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الصحة تعمم على النقابات المهنية إلغاء فعالياتها وأنشطتها

منذ 3 ساعات
مجمع النقابات المهنية -(أرشيفية)

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محمد الكيالي

عمان- أبلغت وزارة الصحة، رئيس مجلس النقباء، نقيب المحامين مازن رشيدات، بضرورة وقف وإلغاء النقابات المهنية وفروعها واللجان التابعة لها والهيئات العامة، لكافة الأنشطة والفعاليات والمؤتمرات والتجمعات النقابية في مبنى مجمع النقابات المهنية والمباني التابعة لها بغض النظر عن أسباب إقامتها.

وفي كتاب أرسلته الوزارة لمجمع النقابات المهنية، اليوم، أكدت الوزارة أن سبب التعميم يأتي تنفيذا لقرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة أمس الثلاثاء، نظرا للظروف الصحية التي تعاني منها المنطقة ودول العالم وللحد من انتشار فيروس الكورونا المستجد وحفاظا على الصحة العامة.

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