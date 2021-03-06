الصحة تغلق العيادات الخارجية في عدد من مستشفياتها (أسماء)

عمان- الغد- قرر وزير الصحة نذير عبيدات، نظرا للوضع الوبائي وارتفاع حالات الإصابات بفيروس كورونا، إغلاق العيادات الخارجية في عدد من مستشفيات وزارة الصحة الرئيسية وإلغاء العمليات المبرمجة فيها اعتبارا من يوم غد الاحد الموافق ٧/٣/٢٠٢١.

وبين القرار أنه تم تحديد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة في كل من العاصمة عمان: مستشفى البشير ومستشفى جميل التوتنجي.

السلط: مستشفى السلط الجديد والمستشفى الحسين.

الزرقاء: مستشفى الزرقاء الحكومي الجديد ومستشفى الأمير فيصل:

مادبا: مستشفى النديم.

ويتم استئناف القرار أو تعديله وذلك حسب الوضع الوبائي.

وستقتصر الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين على استقبال الحالات الطارئة وصرف الأدوية الشهريه للأمراض المزمنة فقط.