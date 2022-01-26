الصحة تفعّل خطة الطوارئ

أعلنت وزارة الصحة عن أرقام هواتف طوارئ لاستخدامها من قبل المواطنين خلال المنخفض الجوي للتبليغ عن الحالات الصحية الطارئة طيلة فترة المنخفض وعلى مدار 24 ساعة.



وحددت الوزارة أرقام مركز عمليات الطوارئ وهي: 0778410186، 065065759، ومقسم وزارة الصحة 065200230.



وأكدت في بيان صحفي اليوم الاربعاء، اتخاذها لكافة الاجراءات والترتيبات الضرورية اللازمة لضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية الطارئة للمواطنين خلال المنخفض الجوي الذي تمر به المملكة، مشيرة إلى رفع قدراتها وجاهزيتها للتعامل مع الحالات الطارئة خلال المنخفض الجوي بالتعاون مع الأجهزة المختصة وضمن خطتها للطوارئ والاستجابة التي وضعتها بداية فصل الشتاء.



ولفتت الوزارة إلى أنها عممت على مستشفياتها ومديريات الصحة لتفعيل خطة الطوارئ التي يتم بموجبها متابعة كافة الحالات الطبية الطارئة وتبليغ غرف العمليات في الوزارة لتعزيز المواقع الصحية بالاحتياجات المطلوبة على مستوى الكوادر الطبية والتمريضية والمستلزمات الطبية والفنية. وأوضحت انه تم تفعيل غرف العمليات في المستشفيات ومديريات الصحة المرتبطة مع مركز العمليات في مركز الوزارة، بالإضافة لوجود ضباط ارتباط من وزارة الصحة في مراكز عمليات المحافظات والمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات.



وأكدت توفر الكميات الكافية من الأدوية والعلاجات والمستهلكات الطبية وفلاتر غسيل الكلى، والمحاليل الوريدية، ولوازم المختبرات والأشعة والتخدير والغازات الطبية والمحروقات (الديزل والغاز) وخدمات الإعاشة، وغيرها من الاحتياجات اللازمة لضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية الطارئة خلال المنخفضات الجوية.



كما أكدت جاهزية مولدات الكهرباء الاحتياطية وسيارات الإسعاف والنقل المجهزة للعمل في ظروف المنخفضات الجوية ووسائل الاتصال استعداداً لاستقبال الحالات الطارئة خلال الظروف الجوية السائدة.